In einer Villa in Hamburg-Marienthal wurde eine stark verweste Leiche entdeckt. Warum die Identifizierung so schwierig ist und was jetzt helfen könnte.

Vor vier Wochen wurde in einer verfallenen Villa in Marienthal eine tote Person entdeckt. Die Leiche ist bereits derart verwest, dass die Identifizierung schwierig wird. Wie es dennoch gelingen könnte.

Ein umgestürzter Kamin liegt auf einem Haufen Putz. Heizungen und Regale sind von den Wänden gefallen, die von Rissen und grünen Algen überzogen sind. Glasscheiben sind zerbrochen, ein Kronleuchter ist von der Decke gestürzt.

Als die Bilder von der Villa an der Jüthornstraße vor zwei Jahren entstanden, war das Haus bereits in einem jämmerlichen Zustand. Trotzdem beschied das zuständige Bezirksamt, dass es noch bewohnt ist – oder eher war?

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Leiche in Marienthaler Villa entdeckt

Vor etwa vier Wochen wurde in der Villa eine Leiche entdeckt. Einem Fahrradkurier war die aufgebrochene Tür aufgefallen. Er rief die Polizei, die den Toten im zweiten Stock fand.

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Das ist wirklich jammerschade: Die Villa Jüthornstraße 78 steht offenbar seit Jahren leer und verfällt. Florian Quandt

Doch die Leiche konnte noch immer nicht identifiziert werden, sagt eine Sprecherin der Polizei. Wie die MOPO erfuhr, war der Körper bereits so stark verwest, dass sich nur schwer feststellen lässt, um wen es sich handelt.

Ausweisdokumente wurden nicht gefunden, auch Angehörige sollen sich bislang nicht gemeldet haben. Mithilfe einer Zahnanalyse und der Daten von Hausarztpraxen könnte eine eindeutige Identifizierung gelingen.

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Der Tote soll der Erbe der Villa sein

Laut „Bild“ soll es sich bei dem Toten um den Erben der Villa handeln, der jahrzehntelang in dem Haus lebte. Der Kurier soll vor einem aufgebrochenen Tresor Dokumente wie Erbscheine, Mahnungen und Anwaltsschreiben entdeckt und der Polizei übergeben haben.

Neben der Identität des Toten und den Hintergründen seiner Lebenssituation ist aktuell auch unklar, wie genau der Mann ums Leben kam. Laut Polizei gebe es derzeit „keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen“.