Seinen psychisch labilen Opfern soll er in Livechats im Internet manchmal über Monate Freundschaft oder gar Liebe vorgegaukelt haben, um sie so Stück für Stück von sich abhängig und gefügig zu machen. Auf seinen Befehl hin fügten sich 12- und 13-jährige Mädchen mit Rasierklingen und Küchenmessern furchtbare Verletzungen zu. Einen 13-jährigen US-Amerikaner soll er sogar dazu gebracht haben, sich das Leben zu nehmen: Piper Jay T., so der Name des Jungen, erhängte sich vor laufender Kamera, während „White Tiger“ zuschaute und dabei laut Staatsanwaltschaft eine Erektion bekam. Im Haftbefehl wird auf 34 (!) Seiten detailliert geschildert, was ihm vorgeworfen wird. Jede einzelne Seite davon liest sich wie das Drehbuch für einen Horrorfilm.