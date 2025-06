Was Shahriar J. unter dem Decknamen „White Tiger“ getan haben soll, ist so unvorstellbar schrecklich, dass selbst erfahrenste Ermittler fassungslos sind: Der Hamburger soll zwischen 2021 und 2023 psychisch labile Kinder im Internet gezielt dazu gebracht haben, sich selbst vor laufender Kamera schlimmste Verletzungen zuzufügen – bis hin zum Selbstmord. Betroffen sind Kinder auf der ganzen Welt, aber auch in Hamburg und Niedersachsen. LKA-Chef Jan Hieber sprach am Mittwoch von einer „besonders teuflischen Vorgehensweise“. Wer ist der 20-Jährige, der aus seinem Kinderzimmer in einer weißen Villa heraus Kinder bis zum Tod quälte? Warum wollte er wirklich Medizin studieren? Wie lebte er mitten in Hamburg? Und warum dauerte es fast zwei Jahre von der ersten Hausdurchsuchung bis zur Festnahme?

In der Nacht zu Dienstag wurde Shahriar J. von der zuständigen Sonderkommission und einer Spezialeinheit in seinem Elternhaus festgenommen. Die Festnahme erfolgte in den frühen Morgenstunden. J. chattete offenbar regelmäßig bis spät in die Nacht an seinem Rechner, das SEK hoffte, den Mann direkt vor seinem Computer zu erwischen, damit dieser entsperrt ist und im Nachhinein nicht erst aufwendig geknackt werden muss.