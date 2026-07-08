Seit Dienstagmittag wird ein 89-jähriger aus Winterhude vermisst. Die Polizei hat nun mit der Öffentlichkeitsfahndung begonnen.

Am Dienstagmittag verließ der 89-jährige Wilfried Emil Casper seine Wohnung in Winterhude. Offenbar wollte er einen Spaziergang machen – doch er ist nicht mehr zurückgekommen.



Der ältere Mann ist dement und orientierungslos. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei waren erfolglos. Daher sucht sie nun öffentlich nach ihm.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß, schlank und hat kurzes, graues Haar. Zuletzt trug er eine blaue Jacke, eine blaue Jeans und eine dunkelblaue Basecap.

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Der vermisste Wilfried Casper. Polizei Hamburg

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten hat, solle sich unter der 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden. Wer den Mann sieht, solle sofort den Notruf 110 wählen.