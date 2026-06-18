Dement und orientierungslos: 67-Jähriger aus Horn vermisst

Seit Dienstagabend wird ein 67-jähriger Demenzkranker aus dem Stadtteil Horn vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Wer hat Ravinder-Jit Singh gesehen? Der 67-Jährige aus Horn wird seit Dienstagabend vermisst. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nachdem der Vermisste am Dienstagabend zuletzt von seiner ambulanten Pflegerin betreut worden war, verließ er seine Wohnung in der Washingtonallee. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Vermisster auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen

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Der 67-Jährige sei dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, wie die Polizei mitteilte. Daher wird nun öffentlich nach ihm gesucht.

Ravinder-Jit Singh sei etwa 1,65 Meter groß, schlank und habe kurze, graue Haare. Er sei außerdem gehbeeinträchtigt und sturzgefährdet.

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Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden über das Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040 4286-56789) entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, kann auch den Notruf unter 110 wählen. (mp)