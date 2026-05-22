Dement und eigengefährdet: Seniorin aus Einrichtung verschwunden

Seit Donnerstagabend ist die 68-jährige Renate A. aus einer Einrichtung in der Bernadottestraße im Stadtteil Othmarschen verschwunden. Die Polizei sucht öffentlich nach ihr, da sie dement und möglicherweise eigengefährdet ist.

Demnach soll die Seniorin am Donnerstagabend aus ihrer Einrichtung gegangen und nicht mehr zurückgekehrt sein. Ein Richter erließ den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Seniorin verschwunden: Wer kann Hinweise geben?

Sie wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,67 bis 1,70 Meter groß

schlanke Statur

lange hellbraune Haare mit rötlichem Schimmer

zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauen Pullover mit Muster

führt mutmaßlich eine blaue Handtasche mit sich

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Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer Renate A. sehen sollte, soll sofort unter der Notrufnummer 110 anrufen. (prei)