Dement und auf Hilfe angewiesen: 72-Jährige aus Hamburg vermisst

Wer hat Cemile Emine F. gesehen? Die 72-Jährige aus Bramfeld wird seit Donnerstag vermisst und ist dringend auf Hilfe angewiesen. Nun sucht die Polizei öffentlich nach ihr.

Cemile Emine F. verschwand am Abend aus ihrer Pflegeeinrichtung im Hildeboldtweg. Seitdem fehlt von der 72-Jährigen jede Spur. Die Vermisste sei dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, wie die Polizei mitteilte.

Vermisste ist auf Medikamente angewiesen

Die Vermisste ist schlank und hat mittelgraue, kurze Haare. Sie trägt eine blaue Jogginghose und ein rosafarbenes Langarmshirt. Möglicherweise sei sie mit einem Rollator unterwegs, so die Polizei.

Wer weiß, wo sich die Vermisste aufhält, kann sich beim Hinweistelefon der Hamburger Polizei (Tel. 040/4286-56789) oder an jeder Polizeidienststelle melden. Wer sie auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 wählen. (mp)