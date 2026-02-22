Koks, Gras, Ecstasy, scharfe Munition: Polizei wird bei Razzia in Hamburg fündig

Erfolg für das Drogendezernat in Billstedt: Ermittler des Landeskriminalamts Hamburg haben bei einer Razzia am Freitag zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich mit Drogen gehandelt und größere Mengen davon gelagert zu haben. Die Festnahmen erfolgten bereits am Mittwoch, den 18. Februar.

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden deutschen Staatsangehörigen (32 und 36 Jahre alt) nach intensiven Ermittlungen ins Visier der Fahnder. Ihnen wird vorgeworfen, spätestens seit August vergangenen Jahres mit Betäubungsmitteln gehandelt und diese in ihren Wohnungen gebunkert zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und sichergestellt

Razzia: Umfangreiche Drogenfunde

Dabei machten die Beamten einen umfangreichen Fund: Sichergestellt wurden mehr als 950 Gramm Kokain, rund 1,7 Kilogramm Marihuana, über 1,2 Kilogramm Ecstasy-Tabletten sowie knapp 8300 Euro mutmaßliches Dealgeld. Zudem fanden die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone, ein Messer und mehr als 20 scharfe Patronen.

Das könnte Sie auch interessieren: Haus wird Raub der Flammen – waren noch Menschen darin?

Der 36-Jährige wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung in die Untersuchungshaft gebracht und einem Haftrichter vorgeführt. Sein 32-jähriger mutmaßlicher Komplize kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. (rei)