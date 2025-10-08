mopo plus logo
Mit diesem Foto lockten die homophoben Schläger ihr Opfer in die Falle. Nun dient es der Polizei für eine öffentliche Fahndung.

  • St. Pauli

Dating-Falle beim CSD: Polizei fahndet nach homophoben Schlägern auf St. Pauli

Beim Christopher Street Day im August lockten homophobe Schläger einen 23-Jährigen mit einer fingierten Anzeige in die Dating-Falle. Nun fahndet die Polizei mit dem Bild aus der Annonce nach den Tätern.

Sonntagnacht, 3 Uhr morgens: Ein damals 23-Jähriger will den CSD mit einem Date ausklingen lassen. Er hat auf eine Online-Anzeige reagiert, sich auf St. Pauli verabredet. An der Simon-von-Utrecht-Straße trifft er sich mit einem jungen Mann, der ihn in eine Grundstückszufahrt führt – „in der sich weitere augenscheinliche Bekannte des Verdächtigen aufhielten“, so eine Polizeisprecherin.

Dating-Falle schnappt zu: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Dem Mann wird klar, dass er in eine Falle gelockt wurde, er flüchtet zurück in Richtung Fahrbahn – doch die Schläger holen ihn ein, verletzen ihn am Oberkörper und am Kopf. Der 23-Jährige kann sich schließlich losreißen, die Angreifer flüchten.

Lesen Sie auch: „Achtung, Faschisten": Aufkleber mit Privatadressen von AfD-Abgeordneten aufgetaucht

Weil die Polizei die hinterhältige Attacke als homophoben Angriff wertet, ermittelt der Staatsschutz. Doch bislang ohne Erfolg: Die Schläger sind auch zwei Monate später noch nicht identifiziert. Deswegen wird jetzt mit einem Foto gefahndet – dem Bild, mit dem einer von ihnen den 23-Jährigen in die Dating-Falle lockte.

Wer den Mann auf dem Bild erkennt oder in der Nacht zum 4. August Verdächtiges an der Simon-von-Utrecht-Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter (040) 42 865 – 56 789 in Verbindung zu setzen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

