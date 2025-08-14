Dank aufmerksamen Nachbarn: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Alsterdorf einen Einbrecher festgenommen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Beamten alarmiert.

Laut einer Polizeisprecherin seien die Beamten gegen 10.30 Uhr in den Rotbuchenstieg gerufen worden. Dort hatte ein Anwohner (57) verdächtige Geräusche gehört und einen Mann beobachtet, der durch ein Fenster in eine Wohnung einstieg.

Einbrecher kam in U-Haft

Die Besatzungen von mehreren Streifenwagen umstellten das Haus. In diesem Moment habe der Tatverdächtige (27) versucht, das Grundstück zu verlassen, und wurde festgenommen.

Bei dem jungen Mann wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.