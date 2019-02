Dachstuhlbrand in Barmstedt: 90 Retter kämpften gegen die Feuersbrunst

Barmstedt -

Um 3.19 Uhr in der Nacht auf Freitag schrillte der Alarm in Barmstedt (Kreis Pinneberg). Der Grund: Der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses stand in Flammen. Nach stundenlangen Löscharbeiten folgte dann die Entwarnung: Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, niemand wurde verletzt.

Eine große Rauchsäule und Meter hohe Flammen erwarteten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen, als sie am Wohn-und Geschäftshaus in der Straße Küsterkamp eintrafen. In dem Haus waren neben Wohnungen eine Apotheke und eine Zahnarztpraxis untergebracht.

Mehr als 90 Einsatzkräfte aus fünf freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Die Retter verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Drei Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Die Brandursache konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen. „Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden", teilte die Polizei mit.