Feuer in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr warnt Öffentlichkeit vor starkem Rauch

In einem Mehrfamilienhaus an der Wagnerstraße ist es am Montag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer im oberen Gebäudebereich aus und breitete sich aus.

Die Flammen führten zu starkem Rauch und zu Funkenflug im Stadtteil Barmbek-Süd, wie das Polizei-Lagezentrum sagte. Die Feuerwehr Hamburg warnte zeitweise die Öffentlichkeit vor dem starken Rauch und sperrte umliegende Straßen. Die mehr als ein Dutzend Bewohner konnten das Haus den Angaben zufolge unverletzt verlassen.

Dachstuhlbrand: Feuerwehr warnt Öffentlichkeit vor Rauch

Die Feuerwehr habe den Dachstuhlbrand etwa gegen 18.30 Uhr gelöscht, sagte der Sprecher des Lagezentrums. Die Einsatzkräfte würden das Gebäude weiter beobachten.

Das Haus ist den Angaben nach aufgrund der Schäden unbewohnbar. Die Bewohner sollen zunächst anderweitig untergebracht werden. Zu der Schadenshöhe und der Ursache des Dachstuhlbrandes machte die Polizei zunächst keine Angaben. (dpa/mp)