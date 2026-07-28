Feuer im Dach eines Hauses in Volksdorf. Warnung vor Brandrauch per Nina-App.

Ein Dachstuhlbrand hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. NEWS5 / René Schröder

Am Dienstagnachmittag ist ein Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Moorbekweg in Volksdorf ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde laut eines Sprechers um kurz vor 14.30 Uhr informiert.

Rund 30 Feuerwehrkräfte seien derzeit vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Großbrand in Volksdorf: Warnung per Nina-App

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Aufgrund der zunächst starken Rauchentwicklung riet die Feuerwehr, den Bereich weiträumig zu meiden. Anwohner wurden zudem über die Warn-App Nina über die Rauchwolke informiert.

Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Nach rund anderthalb Stunden gab die Feuerwehr Entwarnung. (mwi)