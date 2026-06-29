Als die Flammen aus dem Dach schlagen, ist das Haus eigentlich leer. Doch ein Nachbar läuft noch einmal hinein – um Hunde zu retten.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Montagvormittag in Poppenbüttel: Im Vogtskamp geriet gegen 9.15 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Mehrere Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer zu bekämpfen.

Als der Brand ausbrach, befanden sich keine Menschen im Haus. Ein Nachbar, der im Besitz eines Haustürschlüssels war, bemerkte jedoch die Flammen und lief in das Gebäude, um zwei Hunde in Sicherheit zu bringen, wie eine Polizeisprecherin der MOPO mitteilte.

Die Feuerwehr setzte unter anderem eine Drehleiter ein, um den Brand von oben zu bekämpfen. Um an die Glutnester zu gelangen, mussten Teile des Daches geöffnet werden. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an. Zur Brandursache wird noch ermittelt.