Dachgeschosswohnung steht komplett in Flammen – Großeinsatz

Die Feuerwehr ist aktuell mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, um eine brennende Wohnung in Tonndorf zu löschen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 11.35 Uhr wegen eines Brandes in einer Dachgeschosswohnung im Wertheweg alarmiert, sagt ein Sprecher. Mittlerweile brennt die gesamte Wohnung. Die Löscharbeiten laufen noch.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefährlicher Rad-Boom: Darum braucht es eine Helmpflicht für E-Bikes

Zwei Menschen wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Ob sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, ist laut Feuerwehr noch unklar. (mp)