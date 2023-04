Dach von Hamburger Pizzeria in Flammen – Großeinsatz

Feuer-Alarm in Neugraben-Fischbek: Das Dach eines Hauses in der Cuxhavener Straße stand am Montagmorgen in Flammen. Inzwischen ist der Brand nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. In dem Gebäude befindet sich eine Pizzeria.

Gegen 6.40 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Dichter Rauch quoll aus dem Dachgeschoss des zweistöckigen Hauses. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle, vereinzelte Glutnester unter dem Dach werden noch abgelöscht. Die Pizzeria hat keinen Schaden genommen.

Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr noch nicht bekannt. Hierzu ermittelt nun die Polizei. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Vier Personen mussten durch den Rettungsdienst der Feuerwehr betreut werden.