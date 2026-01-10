Dach von Baumarkt droht einzustürzen – Feuerwehr ordert Schneeschieber

Die Feuerwehren im Landkreis Stade hatten am Freitagabend kräftezehrende Einsätze abzuarbeiten. Auf gleich zwei Toom-Baumärkten hatten sich große Schneelasten angehäuft und drohten, das Dach zum Einstürzen zu bringen. Und ausgerechnet dort waren Schneeschieber vergriffen.

Fast zeitgleich gingen Notrufe aus den Baumärkten in Wiepenkathen und Buxtehude in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Verantwortlichen meldeten, dass sich auf den Flachdächern große Schneemengen angehäuft hatten und man Sorge hätte, dass die Statik gefährdet sei.

Schneeschieber organisiert und zu den Einsatzstellen gefahren

Seitens der Einsatzleiter wurde entschieden, die Dächer vom Schnee befreien zu lassen und weitere Gefahren abzuwenden. Mehrere Wehren aus den Umgebungen wurden zur Verstärkung herangeholt.

Ausgerechnet an Schneeschiebern mangelte es – die waren in den betroffenen Baumärkten vergriffen. Sie mussten andernorts organisiert und zu den Einsatzstellen gebracht werden. Mindestens 50 Feuerwehrkräfte waren laut dem Sprecher Stefan Braun bis in die späten Abendstunden im Einsatz.