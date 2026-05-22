Hamburg: Dach stürzt ein – 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz

In Billstedt ist am Freitagnachmittag die Decke eines Gebäudes teilweise eingestürzt. Es handelt sich um ein Gewerbeobjekt. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden bereits evakuiert.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr an die Billstedter Hauptstraße gerufen, wo das Dach des leerstehenden Gewerbeobjekts eingestürzt war. Wie ein Sprecher der MOPO sagte, wurden Verantwortliche der Strom- und Gas-Firmen hinzugerufen, um eine Gefahr durch Beschädigung der entsprechenden Leitungen zu verhindern. Auch die Polizei ist im Einsatz.

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Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden evakuiert. Die Überprüfung eines Bauchfachberaters des THW ergab, dass das Wohnhaus trotz des Vorfalls statisch sicher ist. Nach ein paar Stunden konnten die Anwohner, die in der Zwischenzeit von Feuerwehrkräften betreut wurden, zurückkehren. In der Spitze waren laut Feuerwehrangaben 30 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. (prei)