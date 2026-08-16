Notfall bei den Cyclassics: Ein 70-Jähriger ist beim Jedermann-Rennen am Sonntag tödlich verunglückt.

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Sonntagvormittag nach einem Sturz bei den Cyclassics verstorben. Der 70-Jährige war beim Jedermann-Rennen gestartet und gegen 8.30 Uhr im Bereich der Holstenkampbrücke gestürzt.

Nach Informationen der Polizei sei der Mann während der Fahrt erkrankt und gestürzt. Laut der Feuerwehr hatten Passanten sofort mit der Reanimation begonnen, anschließend übernahm die Feuerwehr. Auch auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der Mann weiter reanimiert.

Nach Sturz bei den Cyclassics: 70-Jähriger im Krankenhaus verstorben

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Trotz aller Bemühungen starb er dort am Sonntagvormittag, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber bestätigte. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet. Ob der Mann an seiner plötzlichen Erkrankung oder an den Folgen des Sturzes starb, ist noch nicht geklärt.

Im Rahmen der Cyclassics laufen im Hamburger Stadtgebiet aktuell rund 15 Rettungseinsätze, so die Feuerwehr – von Stürzen bis zu internistischen Notfällen. Das sei jedoch keine ungewöhnlich hohe Zahl an Zwischenfällen. (mp)