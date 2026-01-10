Traum-Renditen, utopische Gewinnmaximierungen, Investments, die zu schön sind, um wahr zu sein. Und doch fallen immer mehr Menschen auf die Online-Wirtschaftsbetrügereien rein. „Cybertrading Fraud“ (CTF) nennt sich das, Opfern werden hohe Gewinne durch Fake-Investitionen in Kryptowährungen versprochen. Die Programme sind oft KI-basiert, deren Aufmachung, teils durch Prominente beworben, die nichts davon wissen, täuschend echt. Hamburg ist besonders beliebt bei den Betrügern. MOPO-Recherchen zeigen, wie horrend hoch die Schäden ausfallen, wer die Opfer sind – und warum an den meisten Fällen nicht gearbeitet wird.





