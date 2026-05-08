HVV-Bus und Transporter kollidieren: ein Toter bei schwerem Unfall

Schwerer Verkehrsunfall in Neuenfelde: Am Freitagmorgen kam es auf dem Neuenfelder Hauptdeich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Transporter. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle, es gibt mehrere Schwerverletzte.

Laut Polizei kam es zu dem Unfall um 8.20 Uhr: Aus bisher noch ungeklärten Gründen kollidierte der Transporter mit dem entgegenkommenden Linienbus; beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander und wurden stark beschädigt.

Polizei ermittelt

Die Person im Transporter wurde dadurch eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Retter kämpften lange um ihr Leben, doch am Ende konnten sie nichts mehr für sie tun. „Die Person verstarb am Unfallort“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Verletzte aus dem Linienbus seien ebenfalls gesichtet und behandelt worden, darunter auch einige Schwerverletzte. Genauere Zahlen lägen momentan noch nicht vor.

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Der Neuenfelder Hauptdeich wurde für die Rettungsmaßnahmen gesperrt, allein mehr als 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Polizei übernahm die Tatortarbeit. Sie will nun die Ursache für den Zusammenstoß klären.