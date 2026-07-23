Bei einem Unfall auf der A24 nahe dem Horner Kreisel überschlug sich am Donnerstagnachmittag ein Auto. Der Fahrer verletzte sich nur leicht und konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 ist am Donnerstagnachmittag (23. Juli) ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Betonabsperrung einer Baustelle gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in Fahrtrichtung Berlin, kurz vor dem Horner Kreisel. Das Auto überschlug sich beim Aufprall und lag anschließend seitlich auf der Fahrbahn.

Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich der Fahrer bei dem Vorfall jedoch nur leicht und konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Spezialkräfte schlagen an Tankstelle zu – Männer festgenommen

Wegen des Rettungseinsatzes musste die A24 in Richtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach 45 Minuten konnte die Straße wieder einspurig befahren werden. (tfs)