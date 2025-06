Hamburg: Autofahrerin nimmt Biker die Vorfahrt – Lebensgefahr!

Bei einem Verkehrsunfall in Rahlstedt ist ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge soll eine Autofahrerin ihm die Vorfahrt genommen haben.

Der Unfall passierte gegen 9.15 Uhr auf der Straße Oldenfelder Stieg. Laut Polizei bog die 62-jährige Opel-Fahrerin aus der Krögerstraße kommend mutmaßlich regelwidrig nach links ab. Erlaubt ist dort nur das Abbiegen nach rechts. Dabei soll die Frau einem herannahenden Harley-Davidson-Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Der 65-jährige Biker kam von links und befuhr die Straße Höltigbaum in Richtung Oldenfelder Stieg.

Der Biker krachte mit seiner schweren Maschine in die Seite des Pkw und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort, danach kam der Mann in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Der Oldenfelder Stieg wurde in Richtung Höltigbaum gesperrt.