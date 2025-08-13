Crash mitten in der Stadt: Smart fliegt auf die Seite – Hauptverkehrsstraße dicht

Am Mittwochmittag kam es in Borgfelde zu einem schweren Autounfall. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Die Straße musste um den Unfallort herum gesperrt werden.

Zwei Autos kollidierten am Mittwoch gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Bürgerweide/Alfredstraße, so eine Sprecherin der Polizei. Einer der Wagen wurde bei dem Zusammenstoß durch die Luft geschleudert und kam auf der Seite zum Stehen. Ein Fahrer musste laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Rucksack wieder da – Dienstwaffe weiter verschwunden: Wie konnte das passieren?

Die Straße Bürgerweide ist ab Höhe der Alfredstraße bis Berliner Tor stadtauswärts gesperrt. Stadteinwärts ist die Straße laut Sprecherin ab Landwehr dicht. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. (mp)