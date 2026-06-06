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Ein Streifenwagen der Polizei

Ein Streifenwagen der Polizei ist in Poppenbüttel mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

  • Poppenbüttel

Crash mit Streifenwagen: Mehrere Verletzte nach Unfall in Hamburg

In Poppenbüttel ist am späten Samstagnachmittag ein Streifenwagen der Polizei verunfallt. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 17 Uhr krachte es an der Ecke Poppenbütteler Weg/Windröschenweg: Nach Angaben eines Polizeisprechers waren dort ein Streifenwagen und ein weiteres Fahrzeug kollidiert.

Sechs Menschen bei Unfall leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Polizisten leicht verletzt. Auch drei Insassen des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen. In ein Krankenhaus musste jedoch niemand gebracht werden.

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Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Auch gegen 18.30 Uhr dauerte der Einsatz an der Unfallstelle noch an. (mp)

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