Crash im Feierabendverkehr sorgt für 12 Kilometer Stau auf der A7

Ein Unfall mit gleich fünf Fahrzeugen sorgte am Dienstagabend für einen kilometerlangen Stau auf der A7 in Hamburg. Mehrere Fahrspuren mussten fast zwei Stunden lang gesperrt bleiben.

Im Feierabendverkehr kam es am Dienstag zu einem Unfall auf der A7 in Richtung Norden: Vier Autos und ein Lkw waren gegen 17 Uhr kurz vor der Gabelung zur A23 kollidiert. Warum es zum Unfall kam, sei noch unklar, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Jedoch mussten für die Aufräumarbeiten knapp zwei Stunden lang drei Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf zwei Fahrspuren vorbeigeleitet. Das führte allerdings zwischenzeitlich zu einem Stau mit bis zu zwölf Kilometern Länge. Seit 19 Uhr fließt der Verkehr wieder. (mwi)