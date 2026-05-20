82-Jährige hinterlässt Schneise der Verwüstung im Klinik-Parkhaus

Ihre Chaos-Fahrt endete erst, als sie gegen eine Säule fuhr: Eine 82-Jährige rammte mit ihrem hochmotorisierten Mercedes SL auf dem Weg durch das Parkhaus einer Klinik in Schnelsen gleich sechs Wagen.

Schon kurz nachdem sie gegen 14.30 Uhr in das Parkhaus des Albertinen-Krankenhauses eingefahren war, rammte die Mercedes-Fahrerin das erste Auto, sagt ein Polizeisprecher. Danach touchierte sie erst ein entgegenkommendes Fahrzeug, dann zwei parkende Autos und den Wagen einer 66-Jährigen. Schließlich fuhr die 82-Jährige gegen eine Säule und kam dort zum Stehen.

Die Mercedes-Fahrerin rammte mehrere Autos. NEWS5 / Kevin Kobus Die Mercedes-Fahrerin rammte mehrere Autos.

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Die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Die 66-Jährige erlitt hingegen leichte Verletzungen. (mp)