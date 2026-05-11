Schwerer Unfall in Hamburg: Harley-Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Hamm: Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Harley-Davidson ist ein 29 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr im Bereich Grevenweg/Wendenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 48-jähriger Skoda-Fahrer auf dem Grevenweg in Richtung Süderstraße unterwegs und wollte nach links in die Wendenstraße abbiegen.

Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer auf einer Harley-Davidson. Der 29-Jährige erlitt bei dem Crash lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. Laut Polizei besteht weiterhin Lebensgefahr.

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Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können. Hinweise unter (040) 4286-56789. (rei)