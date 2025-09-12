24-Jährige gerät in Gegenverkehr: Schwerer Unfall auf der B5

Drei Autos stießen am Freitag auf der B5 zusammen. Zwei Menschen wurden verletzt und müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Im morgendlichen Berufsverkehr auf der B5 hat eine junge Frau auf dem Weg in die Innenstadt einen schweren Unfall ausgelöst. Gegen 7.50 Uhr geriet die 24-Jährige kurz hinter der Kreuzung Reinbeker Redder mit ihrem Fiat plötzlich in den Gegenverkehr.

Dort touchierte sie zuerst das Taxi eines 55-Jährigen und wurde von dort gegen den Kleintransporter eines 26-Jährigen geschleudert. Ihr Wagen blieb schließlich schwer beschädigt quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen.

Die Fiatfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen. Der Taxifahrer hatte Glück: Obwohl auch sein Wagen schwere Schäden hat, blieb er unverletzt.

Die B5 war rund um die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt, der Verkehr staute sich speziell stadteinwärts. (mp)