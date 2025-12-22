Schwerer Verkehrsunfall am Montagvormittag in Bergedorf: Zwei Pkw sießen an einer Kreuzung zusammen. Die Straße glich einem Trümmerfeld. Zwei Menschen wurden verletzt.

Die Meldung zum Unfall ging um 10.44 Uhr bei der Polizei ein. Ein VW Golf wollte vom Weidenbaumsweg nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden BMW, sagte ein Polizeisprecher der MOPO.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Fußweg geschleudert, der VW Golf einmal komplett gedreht. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus, die Straße glich danach einem Trümmerfeld.

Schwerer Unfall in Bergedorf – zwei Personen verletzt

Polizei und Feuerwehr rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Einsatzkräfte sperrten den Bereich teilweise ab, sicherten die Unfallstelle und beseitigten Trümmerteile. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab und zog den beschädigten VW mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug von der Straße.

Das könnte Sie auch interessieren: Bekannte Möbelmarke aus Dänemark eröffnet erstes Geschäft in Hamburg

Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine verletzte Person kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Rund um die Kreuzung sowie auf der B5 bildeten sich Staus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.