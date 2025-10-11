Unfall an Hamburger Deich: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Kollision im Hamburger Stadtteil Cranz: An der Straßenecke Cranzer Hauptdeich mit Cranzer Elbdeich kam es am frühen Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 17.40 Uhr erreichte die Polizei der Notruf: Ein Motorrad und ein weißer Pkw waren an der Straßenecke kollidiert. Der Unfallhergang ist noch unklar, berichtet ein Polizeisprecher. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geliefert. Auch eine Pkw-Fahrerin stand unter Schock und musste von Sanitätern behandelt werden.

Das weiße Auto hat massive Schäden an der Motorhaube, der Stoßstange und dem Kühlerbereich. Auch das Motorrad wurde stark beschädigt. Einsatzkräfte haben ausgetretenes Öl und Benzin mit Bindemittel abgestreut.

Feuerwehrleute sicherten die Stelle, mehrere Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge standen mit Blaulicht bereit. Die Polizei hat die Straße gesperrt und leitete den Verkehr um. (mp)