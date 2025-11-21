mopo plus logo
Ein Linienbus un dein Transporter verunfallten nahe des AK Altona

Der Transporter stieß ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen mit dem HVV-Bus zusammen. Foto: Lenthe-Medien/Heider

  • Altona

Crash am AK Altona: Transporter kracht in HVV-Bus – drei Verletzte

Am Freitagmorgen krachte es auf der Behringstraße: Ein Transporter stieß mit einem HVV-Bus zusammen. Drei Menschen wurden verletzt – zum Glück nur leicht. Die Polizei sucht jetzt nach der Ursache.

Der Unfall geschah am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der Behringstraße: Ein Transporter prallte beim Abbiegen auf der Kreuzung nahe des AK Altona mit einem Linienbus des HVV zusammen. Der Fahrer des Transporters, der Busfahrer sowie ein Fahrgast erlitten leichte Verletzungen.

Unfall mit Linienbus am AK-Altona: Polizei ermittelt

Rettungskräfte versorgten die Betroffenen zunächst am Unfallort und brachten sie anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

