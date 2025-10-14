Unfall auf Aurubis-Gelände: Schute mit 30 Tonnen Bagger rammt Spundwand

Einsatz am Müggenburger Kanal auf der Veddel: Eine Schute ist am Montagabend gegen 18 Uhr mit einer Spundwand kollidiert und hat dabei einen Riss in der Außenhülle erlitten. Die Feuerwehr verhinderte das Sinken des Schiffes.

An dem Schiff entstand ein etwa 60 Zentimeter langer Riss, teilte die Feuerwehr der MOPO mit. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser ab und richtete so die Schute wieder auf. Vorsorglich legten Einsatzkräfte Ölschlängel um das Schiff aus – ausgetreten sei jedoch keine Substanz. Verletzt wurde niemand.

Das 10 Meter mal 25 Meter große Schiff transportierte einen 30-Tonnen-schweren Bagger auf dem Gelände des Kupferproduzenten Aurubis. Gegen 23 Uhr übergab die Feuerwehr an die Werksfeuerwehr von Aurubis. Warum das Transportschiff die Spundwand rammte, ist bisher nicht bekannt. (mit dpa)