Containerschiff rammt Elbbrücke: Bauwerk schwer beschädigt, Vollsperrung

Am Dienstagmorgen ist ein Containerschiff auf der Norderelbe mit der Freihafenelbbrücke kollidiert. Die Wucht des Aufpralls beschädigte sowohl die Brücke als auch die geladenen Container auf dem Schiff. Der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr über die Brücke ist bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Binnenmotorschiff vom Holthusenkai aus in Richtung Peutehafen unterwegs. Beim Unterqueren der Brücke kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen der Ladung und dem Brückenbauwerk.

Durch den Unfall entstanden Schäden an der Brücke und an der Schiffsladung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Betriebsstoffe traten nicht aus.

HPA sperrt Freihafenelbbrücke für Fahrzeuge und Fußgänger

Die zuständige Wasserschutzpolizei war schnell vor Ort und übernahm die Unfallaufnahme. Hinweise darauf, dass der 35-jährige Schiffsführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, liegen laut Polizei nicht vor.

Die Hamburg Port Authority (HPA) sperrte die Freihafenelbbrücke umgehend für alle Fahrzeuge und Fußgänger. Eine Umleitung wird vorbereitet, Verkehrsteilnehmende sollten den Bereich weiträumig umfahren. Mit Staus und Behinderungen ist zu rechnen. Der Schiffsverkehr ist derzeit nicht betroffen. (tst)