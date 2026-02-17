Chemikalie in Einkaufszentrum ausgetreten – ein Verletzter ins Krankenhaus

Bei Bauarbeiten in einem Jenfelder Einkaufszentrum ist am Dienstag eine Leitung beschädigt worden. Die Feuerwehr eilte wegen einer austretenden Chemikalie zur Rodigallee.

Zwei Menschen seien notärztlich versorgt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Retter brachten eine zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Abrissarbeiten fanden in einem Laden statt. Dabei sei eine Leitung mit Kühlflüssigkeit beschädigt worden. Die Feuerwehr nahm das Fluor-Kühlmittel mit einem Bindemittel auf und belüftete den Laden. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Nach Informationen des „Abendblatts“ wurde das Einkaufszentrum evakuiert. Der Feuerwehreinsatz zur Mittagszeit dauerte gut eine Stunde. (dpa/mp)