Chemie-Alarm! Autofahrer entdeckt Leck in Tankwagen – Verkehrsader gesperrt

Bei einem Gefahrstoffaustritt aus einem Lkw-Tank wurde am Donnerstagnachmittag die Kieler Straße in Hamburg-Altona-Nord vollständig gesperrt.

Gegen 17.15 Uhr bemerkte laut Feuerwehrangaben ein aufmerksamer Autofahrer ein Leck an einem Gefahrstofftank eines Lastwagens auf der Kieler Straße und alarmierte die Einsatzkräfte. Die viel befahrene Verkehrsader musste daraufhin in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Waidmannstraße und dem Eimsbütteler Marktplatz gesperrt werden.

Altona-Nord: Spezialkräfte in Schutzanzügen

Spezialkräfte der Feuerwehr rückten mit besonderen Schutzanzügen an, um die Gefahrenlage am Tank zu überprüfen. Der Laster transportierte nach Informationen der Gefahrstoffkennung den Stoff Cyclohexanon, der in der chemischen Industrie etwa für die Herstellung von Kunstharzen, Farben, Lacken und Abbeizmitteln verwendet wird.

Das könnte Sie auch interessieren: A7-Unfall: Drei Menschen und ein Pferd verletzt – Fahrer muss Führerschein abgeben

Die Maßnahmen führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Umfeld des Einsatzortes. Zur ausgetretenen Menge des Gefahrstoffs und möglichen Umweltauswirkungen lagen zunächst keine näheren Informationen vor.