Stau-Alarm: Hamburger Autobahn wird heute für drei Stunden komplett gesperrt!

Zur Bergung eines in Hamburg liegengebliebenen Schwertransports muss die Autobahn A1 in Richtung Lübeck/Berlin heute für drei Stunden gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Moorfleet und Billstedt. Auch die Zufahrt von der A25 aus Geesthacht in Richtung Lübeck/Berlin sei nicht möglich, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Die Richtungsfahrbahn soll von 12.00 Uhr bis voraussichtlich 15.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über den Ring 2 (Andreas-Meyer-Straße) über die Horner Rampe und die B5 (Bergedorfer Straße) umgeleitet.

Autobahn 1 in Hamburg: Vollsperrung wegen Bergung

Der Schwertransport sei am frühen Morgen wegen eines technischen Defekts vor der Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet liegengeblieben. Nach Angaben der Polizei ist der Anhänger nicht mehr fahrbereit.

Das Fahrzeug steht auf dem Standstreifen. Wegen seiner Breite musste der Hauptfahrstreifen bereits gesperrt werden. Zur Bergung der Ladung und des Fahrzeugs sei der Einsatz von zwei Schwerlastkränen erforderlich, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. (mp)