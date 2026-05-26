Carsharing-Auto kracht mit Polo zusammen – sechs Verletzte in Hamburg

Bei einem Verkehrsunfall in Rahlstedt sind am Dienstagabend sechs Menschen verletzt worden.

Gegen 20.35 Uhr war eine 19-Jährige mit einem VW ID3 eines Carsharing-Anbieters auf der Stein-Hardenberg-Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße Am Pulverhof übersah sie offenbar den entgegenkommenden VW Polo eines 33-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In jedem der Autos befanden sich jeweils drei Personen. Alle sechs Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

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Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.