Camper in Hamburg in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

In Bergedorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Camper in Flammen aufgegangen. Dadurch wurden weitere Autos stark beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 0.10 Uhr ging ein Notruf aus der Straße Katendeich ein. Laut Feuerwehr meldete der Anrufer Flammen auf einem Parkplatz.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Camper in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf daneben geparkte Pkw übergegriffen.

Erst nach Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand hoher Sachschaden. Ermittler des LKA haben den Brandort am Donnerstagmorgen untersucht und gehen von Brandstiftung aus.