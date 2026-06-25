Am Neuländer Elbdeich an der alten Deichlinie kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Busunglück. Dabei wurde der Fahrer lebensbedrohlich verletzt. Wie kam es zu dem Unfall?

Ein Linienbus ist am Neuländer Elbdeich von der Fahrbahn abgekommen und den Deich heruntergefahren. Lenthe-Medien

Am Donnerstagmorgen ist am Neuländer Elbdeich an der alten Deichlinie Neuländer Hauptdeich ein Bus verunglückt.

Gegen 8.40 Uhr ist ein Linienbus der KVG am Neuländer Hauptdeich von der Fahrbahn abgekommen und einen Deich hinabgefahren. Erst in einem Garten kam der Bus zum Stehen – kurz vor einem Wohnhaus. Nach Angaben der Polizei ist ein medizinischer Notfall des Busfahrers wahrscheinlich die Ursache für den Unfall gewesen.

Busfahrer wird lebensgefährlich verletzt

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Demnach habe der Busfahrer wahrscheinlich aufgrund einer Vorerkrankung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das daraufhin aus einer Kurve gerutscht ist. Feuerwehr, Polizei und Rettungssanitäter waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Nach Informationen eines Reporters vor Ort erlitt der Busfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Neuländer Elbdeich in beide Richtungen gesperrt

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Zudem soll ein Fahrgast leichte Verletzungen erlitten haben und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zurzeit ist der Neuländer Elbdeich in beide Richtungen gesperrt. Eine Spezialfirma muss angefordert werden, um den Bus zu bergen. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist nicht klar.