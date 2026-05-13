Busunfall auf Hamburger Verkehrsader – Mehrere Verletzte

Am frühen Mittwochabend ist es auf der Grindelallee in Rotherbaum zu einem schweren Busunfall gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Auf der Grindelallee 170 hat es am Mittwochabend gegen 18.14 Uhr heftig geknallt: Wie die Polizei mitteilte, hat ein Pkw-Fahrer einen Linienbus übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach Angaben eines Reportes vor Ort war der Bus auf der Busspur unterwegs, als es seitlich zur Kollision mit dem Auto kam.

Nach Busunfall: Sperrung auf der Grindelallee

Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, drei mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Reporterinformationen soll es sich um den Bus der Linie 5 gehandelt haben. Dieser soll während des Unfalls voll besetzt gewesen sein.

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Die Busspur der Grindelallee und der Linksabbieger in Richtung Schlump wurden gesperrt. Der Einsatz war um 19 Uhr noch nicht beendet. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (kla)