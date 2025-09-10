Busunfall in Ottensen – mehrere Personen verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in Ottensen zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Grund war ein Auffahrunfall mit Beteiligung eines Linienbusses.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Barnerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Bus auf einen Pkw. Da zunächst von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, rückten zahlreiche Rettungswagen an.

Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt vier Personen verletzt. Eine Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Barnerstraße vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.