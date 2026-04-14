Busfahrer kollidiert mit Radlerin: Fuhr die Frau bei Rot?

Schwerer Unfall am Dienstag auf der Ludwig-Erhard-Straße: Nahe dem Zeughausmarkt hat ein Busfahrer eine Radlerin angefahren. Die Frau stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Radfahrerin überquerte gegen 12.30 Uhr die stark befahrene Verkehrsader an einem Fußgängerübergang, der durch einen Grünstreifen getrennt ist. Laut einem Reporter, der zufälligerweise Augenzeuge des Unfalls wurde, zeigte die zweite Ampel nach dem Grünstreifen augenscheinlich bereits Rot.

Hamburg: Busfahrer erfasst Radlerin

Der Busfahrer hatte den Angaben zufolge Grün und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Radlerin die Fahrbahn überquerte. Er fuhr die Frau an und brachte sie zu Fall.

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Bei dem Sturz zog sie sich eine blutende Wunde an einer Hand zu, war aber ansprechbar. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen und sie ins Krankenhaus brachten. Laut Feuerwehr erlitt die Frau keine schweren Verletzungen.