Nach schwerem Busunfall: Fahrer weiterhin in Lebensgefahr

Ein Bus ist am Donnerstag in Barmbek-Nord frontal gegen einen Baum geprallt. Etliche Menschen wurden durch die Wucht des Unfalls verletzt. Der Busfahrer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der Linienbus war laut Polizei am Donnerstag auf der Drosselstraße gegen zwei geparkte Autos am Straßenrand gestoßen und schließlich frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Busses sehr stark beschädigt.

Fahrer war im Bus eingeklemmt

Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Er sowie ein Fahrgast erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrgast schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, der Busfahrer ist jedoch weiterhin lebensgefährlich verletzt. Weitere Menschen wurden verletzt, einige schwer.

Das könnte Sie auch interessieren: Paloma-Viertel bekommt neuen Namen: Das ist jetzt alles geplant

18 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei prüft nun unter anderem, ob eine plötzliche Erkrankung des Busfahrers den Unfall ausgelöst haben könnte. (dpa/mp)