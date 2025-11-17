Bus muss notbremsen – acht zum Teil schwer Verletzte am Dammtor

Am Dammtorbahnhof (Rotherbaum) ist es am Montagmittag zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei gekommen. Ein Linienbus musste plötzlich eine Notbremsung einleiten – acht Fahrgäste wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 13.35 Uhr zum Theodor-Heuss-Platz gerufen. Ein Busfahrer hatte dort abrupt bremsen müssen, weil ein Fußgänger unvermittelt auf die Busspur getreten sein soll. Mehrere Fahrgäste wurden durch den Innenraum geschleudert und verletzt. Zahlreiche Rettungswagen sowie der leitende Notarzt rückten an.

Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden acht Menschen verletzt, zwei davon schwer. Alle wurden vor Ort versorgt, drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsarbeiten war der Theodor-Heuss-Platz voll gesperrt. Rund um den Dammtorbahnhof kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.