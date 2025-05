Knallgeräusche, Bus zerstört: Rauchsäule steigt über Hamburg auf

Einsatz der Feuerwehr in Wilhelmsburg: Dort ist am Samstagnachmittag ein Bus in Flammen aufgegangen. Eine schwarze Rauchsäule stieg über dem Stadtteil auf.

Gegen 14.04 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass aus einem Bus auf einem Gelände an der Industriestraße Rauch austritt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Bus bereits in Flammen. Über dem Bereich stieg eine dunkle Rauchsäule auf, die weithin sichtbar war.

Knallgeräusche und Qualm – Busfahrer rettet sich ins Freie

Gerade als der Fahrer mit dem leeren Reisebus von einem Privatgelände abfahren wollte, nahm er mehrere Knallgeräusche und Qualm wahr. Er rettete sich ins Freie und blieb unverletzt. Erst nach gut 45 Minuten war der Brand vollständig gelöscht.