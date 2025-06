Burger King überfallen: Bewaffneter Räuber entkommt unerkannt

Polizeieinsatz bei Burger King in Tonndorf: Die Filiale am Friedrich-Ebert-Damm ist in der Nacht zu Samstag von einem bewaffneten Mann überfallen worden. Die Kripo ermittelt.

Gegen 3.45 Uhr betrat der Mann, zu dem es noch keine nähere Beschreibung gibt, das Schnellrestaurant. Zu der Zeit seien noch Gäste anwesend gewesen, so die Polizei. Der Mann habe dann eine Schusswaffe gezückt und damit die Anwesenden bedroht. An der Kasse forderte er Geld.

Burger King überfallen: Räuber entkommt unerkannt

„Mit einem mittleren Geldbetrag flüchtete er vermutlich in Richtung stadtauswärts“, so ein Polizeisprecher. Die Beamten suchten mit mehreren Streifenwagen nach – ohne Erfolg.

In der Zwischenzeit kümmerte sich die Kripo um die Gäste und Angestellten und nahm deren Aussagen auf. Verletzt wurde niemand. Wer Hinweise zu dem Verbrechen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.