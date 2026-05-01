Betrunkener fährt, der Rest ist nicht angeschnallt: zwei Schwerverletzte!

Am Donnerstagabend hat es auf der Bundesstraße in Eimsbüttel gekracht: Der Fahrer eines Mietwagens hat offenbar ein Taxi übersehen. Wahrscheinlich war er betrunken – aber im Gegensatz zu allen anderen Beteiligten immerhin angeschnallt.

Gegen 23.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße in Eimsbüttel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mietwagen fuhr die Bundesstraße stadteinwärts und wollte gerade links auf die Straße Beim Schlump abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein Taxi mit zwei Fahrgästen die Bundesstraße stadtauswärts. Der Mietwagenfahrer übersah offenbar das Taxi und beide Fahrzeuge krachten ineinander.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Beim Aufprall wurden alle Airbags ausgelöst, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Fahrzeuginsassen, zwei aus dem Mietwagen und drei aus dem Taxi, wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen. Dabei enstand der schwere Unfall wohl aus grober Fahrlässigkeit: Der 35-jährige Unfallfahrer war offenbar alkoholisiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde bei einem Atemtest ein „nicht ganz niedriger“ Promillewert festgestellt.

Betrunkener Fahrer war der einzige Angeschnallte

Immerhin war der Unfallfahrer während der Fahrt angeschnallt – im Gegensatz zu allen anderen am Unfall beteiligten Personen. Er erlitt nur leichte Verletzungen, genauso wie die beiden weiblichen Fahrgäste im Taxi. Der 32-jährige Mitfahrer im Mietwagen sowie der 43-jährige Taxifahrer erlitten schwere Verletzungen.

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Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall auf der Bundesstraße nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (kla)