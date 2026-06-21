Rund 600 Personen werden am Hauptbahnhof kontrolliert – erneut stellt die Polizei Verstöße gegen das Waffenverbot fest.

Die Beamten der Bundes- und Landespolizei wurden durch Sicherheitsmitarbeiter unterstützt. (Symbolfoto) RÜGA

Erneut haben Bundespolizei und Landespolizei Kontrollen am Hauptbahnhof (St. Georg) durchgeführt. Ziel war die Einhaltung des Waffenverbots. Die Beamten wurden fündig und stellten Messer sicher.

Rund 50 Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei führten die Kontrollen am Samstag zwischen 17 Uhr und Mitternacht durch. Unterstützt wurden sie dabei von etwa 50 Mitarbeitern der DB-Sicherheit und der Hochbahn.

Hauptbahnhof: Rund 600 Personen überprüft – Messer sichergestellt

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Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden rund 600 Personen kontrolliert. Dabei fanden die Beamten sieben verbotene Messer und viermal Reizgas. Alles wurde sichergestellt. Ein 19-Jähriger leistete bei den Maßnahmen Widerstand, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Eine 32-jährige Frau, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Sie war wegen Betrugs verurteilt worden, hatte die Strafe von 350 Euro aber nicht bezahlt. Da sie den Betrag vor Ort einzahlte, kam sie wieder auf freien Fuß.

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Die sichergestellten Messer und Drogen. Bundespolizei

Ihr Begleiter (33) geriet ebenfalls in den Fokus der Beamten. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte acht Konsumeinheiten „Speed“ (Amphetamin) sicher. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bundespolizei kündigt weitere Kontrollen an

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Bundespolizei und Landespolizei Hamburg kündigten an, auch künftig regelmäßig und unangekündigt gemeinsam mit ihren Verbundpartnern entsprechende Einsätze durchzuführen, um Verstöße zu ahnden.







