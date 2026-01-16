Mini-Bulldogge büxt am Hauptbahnhof aus – „Candy“ sorgt für Polizeieinsatz

Am Hamburger Hauptbahnhof geht ja vieles verloren – Koffer, Zeit, Nerven. Am Donnerstag kam aber mal ein ganz besonderer „Fund“ in der Sicherheitswache an: ein herrenloser Hund.

Ein Finder hatte die französische Bulldogge gegen 11.20 Uhr draußen am Hachmannplatz entdeckt, berichtet die Polizei – ganz ohne Besitzer, dafür offenbar mit ordentlich Entdeckergeist. Ziellos soll der Vierbeiner vor dem Hauptbahnhof umhergelaufen sein.

Hamburger Hauptbahnhof: Herrenlose Bulldogge gefunden

Ein Beamter nahm den kleinen Ausreißer in Empfang und brachte ihn ins Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Dort wurde nicht lange gefackelt: Wasser stand bereit, Spielzeug gab’s obendrauf – Hund „Candy“ ging’s also erstmal gut.

Und während der Hund schon bestens versorgt war, lief die Suche nach dem Besitzer parallel auf Hochtouren. Der meldete sich nämlich umgehend beim Tierheim und fragte besorgt nach, ob sein Hund gefunden worden sei. Fast zeitgleich rief auch die Bundespolizei beim Tierheim an und gab den Fund einer französischen Bulldogge durch. Treffer, versenkt: Das Tierheim informierte den Halter – und der war sofort unterwegs.

Hamburg: Hund riss beim Ausladen des Autos aus

Völlig erleichtert stand er kurz darauf in der Wache. „Candy“ sei beim Ausladen seines Autos in der Nähe des Hauptbahnhofs plötzlich verschwunden, erzählte er. Er habe sofort gesucht – ohne Erfolg. Entsprechend groß war die Sorge.

Happy End für Candy: Bulldogge kam zurück zum Besitzer. Bundespolizeiinspektion Hamburg Happy End für Candy: Bulldogge kam zurück zum Besitzer.

Am Ende ging alles gut aus: „Candy“ wurde wohlbehalten an seinen überglücklichen Besitzer übergeben. Happy End – und für „Candy“ hoffentlich die letzte Solo-Tour durch Hamburgs hektischsten Knotenpunkt. (nf)